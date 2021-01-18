Русский
$ 28,05
34,01
  1. Світові новини
  2. Росія

У Росії почався суд над Навальним: фото

18 січня, 11:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

ФСВП просить відправити політика під варту

У Росії почався суд над опозиціонером Олексієм Навальним, якого вчора затримали відразу після прибуття в Москву.

Реклама

Як повідомив один з адвокатів політика, Федеральна служба виконання покарань просить відправити Навального під варту до розгляду питання про заміну йому покарання з умовного на реальний по справі "Ів Роше"

До початку засідання суду адвокати Навального так і не змогли потрапити до свого підзахисного.

Читайте також: "Його в Німеччині затримали?": Пєсков "не в курсі" арешту Навального

В тренді
"Горілочки принеси": Навальний записав відео в літаку на Москву
Реклама

Фото: twitter.com/advokatkobzev

Нагадаємо, в неділю, 17 січня, російського опозиціонера Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво" після того, як він пройшов паспортний контроль.

Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині після отруєння "Новачком" російська влада розцінили як "ухилення від органів" і в кінці 2020 року оголосили його в розшук.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія суд Олексій Навальний
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі і постраждалі (фото, відео)
У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі і постраждалі (фото, відео)Росія
Російський трубоукладач знову покинув зону будівництва
Російський трубоукладач знову покинув зону будівництва "Північного потоку – 2"Економіка
Навальний повертається в Росію: відео
Навальний повертається в Росію: відеоРосія
Українців просять не купувати телевізори та смартфони з Росії: агресор нарощує вплив
Українців просять не купувати телевізори та смартфони з Росії: агресор нарощує впливЕкономіка
Одним абзацом. За що арестовали Навального
Одним абзацом. За що арестовали НавальногоРосія
Яценюк: Україну знову хочуть посадити в російську
Яценюк: Україну знову хочуть посадити в російську "газову камеру"Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти