У Росії почався суд над Навальним: фото

У Росії почався суд над опозиціонером Олексієм Навальним, якого вчора затримали відразу після прибуття в Москву.

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Як повідомив один з адвокатів політика, Федеральна служба виконання покарань просить відправити Навального під варту до розгляду питання про заміну йому покарання з умовного на реальний по справі "Ів Роше"

До початку засідання суду адвокати Навального так і не змогли потрапити до свого підзахисного.

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Фото: twitter.com/advokatkobzev

Нагадаємо, в неділю, 17 січня, російського опозиціонера Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво" після того, як він пройшов паспортний контроль.

Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині після отруєння "Новачком" російська влада розцінили як "ухилення від органів" і в кінці 2020 року оголосили його в розшук.

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