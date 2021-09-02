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У Росії назвали Ісуса Христа першим комуністом

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
2 вересня, 13:28
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За словами лідера КПРФ, ідеї комунізму викладені в Біблії
Зюганов назвав Ісуса Христа першим комуністом. Фото: колаж "Сьогодні"
Зюганов назвав Ісуса Христа першим комуністом. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії лідер Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ) Геннадій Зюганов заявив, що першим комуністом на планеті був Ісус Христос. Також він закликав однопартійців вивчати Біблію: нібито в ній, за словами Зюганова, викладені головні гасла комунізму.

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Про це глава КПРФ заявив в ефірі радіо "Комсомольська правда".

"Першим комуністом на планеті в новому літочисленні був Ісус Христос. Покладіть поруч проповідь Ісуса і моральний кодекс будівника комунізму – один в один, ви просто ахнете. Головне гасло комуністів "Хто не працює – той не їсть" написане в посланні апостола Павла до солунян. Треба вивчати Біблію – ви тоді будете розуміти багато", – заявив Зюганов.

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