У Росії назвали Ісуса Христа першим комуністом

У Росії лідер Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ) Геннадій Зюганов заявив, що першим комуністом на планеті був Ісус Христос. Також він закликав однопартійців вивчати Біблію: нібито в ній, за словами Зюганова, викладені головні гасла комунізму.
Про це глава КПРФ заявив в ефірі радіо "Комсомольська правда".
"Першим комуністом на планеті в новому літочисленні був Ісус Христос. Покладіть поруч проповідь Ісуса і моральний кодекс будівника комунізму – один в один, ви просто ахнете. Головне гасло комуністів "Хто не працює – той не їсть" написане в посланні апостола Павла до солунян. Треба вивчати Біблію – ви тоді будете розуміти багато", – заявив Зюганов.
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