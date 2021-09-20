У Росії невідомий відкрив стрілянину в університеті, є загиблі і постраждалі – ЗМІ

Частина студентів і викладачів закрилися в аудиторіях

Люди вистрибували з вікон другого поверху будівлі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії очевидці повідомляють про стрілянину в Пермському державному університеті. Студенти залишають будівлю через вікна.

За попередніми даними, є загиблі і постраждалі, повідомляє Інтерфакс. Зловмисник забарикадувався у 8 корпусі.

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З'явилося відео, як стрілок заходить в університет і стріляє по входу:

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика, 18+

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Пізніше в пресслужбі Пермського державного національного дослідницького університету підтвердили інформацію про інцидент.

"Я підтверджую інформацію, у нас дійсно сталася стрілянина. Ми з колегами в конференц-залі, частина співробітників закрилися зсередини, інші співробітники закрилися в своїх кабінетах. Був хлопець в масці, який стріляв з травмата", – сказав представник пресслужби.

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