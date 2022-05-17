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У Росії нові "хлопки" у прикордонній з Україною області

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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17 травня, 08:03
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У Курській області заявили про обстріл
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Курської області РФ стався обстріл села біля кордону з Україною. В результаті постраждали кілька будівель. Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

"Сьогодні, близько п'ятої ранку, з великокаліберної зброї було обстріляно прикордонне село Олексіївка в Глушківському районі. Пошкодження отримали три приватні будинки, припаркований автомобіль біля одного з них, а також будівля школи. Постраждалих, на щастя, немає. Відповідним вогнем наших прикордонників обстріл швидко придушений. На місці в деталях інциденту вже розбираються фахівці", — заявив він.

Обстріли на території РФ

У прикордонних областях Росії з Україною неодноразово заявляли про обстріли з українського боку та вибухи. Найчастіше це відбувається у Білгороді, який знаходиться неподалік Харківської області.

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Крім того, на території всієї Росії регулярно відбуваються загоряння на таких об'єктах, як нафтобази, також часті випадки підпалів військкоматів.

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Герої не вмирають!

Той, хто врятував авіацію ВМС… Полковник Ігор Бедзай – начальник служби безпеки польотів, старший інспектор-льотчик Командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Один із найкращих військових пілотів України. Це саме він у 2014-му, не чекаючи наказів зверху, врятував авіацію ВМС із окупованого Криму. Загинув у травні 2022-го під час виконання бойового завдання. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
На фото - 15-річна дівчинка-сирота, яка сіла за кермо обстріляної автівки, щоб допомогти незнайомим пораненим людям - трьом чоловікам і жінці, що намагалися евакуюватися. Їхала 30 кілометрів з простреленими ногами - від Попасної до Бахмута - по замінованій дорозі, але довезла до лікарні дорослих. Номінована на звання ДСНС - «Герой-рятувальник».
Історія і відео порятунку
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