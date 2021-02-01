У Росії відірвало від пірса і віднесло в море десантний корабель

Повернення корабля на місце швартування зайняло три дні

У російському Примор'ї через ураганний вітер відірвало від пірса, зірвавши з якоря, великий десантний корабель "Александр Николаев".

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Про це повідомило російське агентство "Вести Приморья".

Корабель, який стояв біля міста Фокіно в бухті Абрек (затока Стрілець), віднесло течією до острову Путятіна, де він сів на мілину біля берега.

За припущеннями острів'ян, корабель уперся в дно і прибережний лід. Роботи з поверненню корабля до пірсу зайняли три дні, і 1 лютого, коли шторм минув, "Александр Николаев" повернули на місце.

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В результаті події ніхто не постраждав, зіткнень із іншими кораблями не було, пірс також не пошкоджений.

Великий десантний корабель "Александр Николаев" був побудований 1982 року, а в 1997-му переведений у резерв і пришвартований біля пірсу в районі бази десантних кораблів у Фокіно.

Нагадаємо, у вересні в територіальних водах Данії військовий корабель із Росії зіткнувся з торговим судном, яке прямувало з РФ до Швеції.

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