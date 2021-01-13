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У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі і постраждалі (фото, відео)

13 січня, 11:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Причиною ДТП могла стати слизька дорога, але не виключають також порушення ПДР

Після недавнього "військового ДТП" у Московській області, в Росії знову трапилася смертельна аварія, нині постраждали українці. У Ростовській області перекинувся рейсові автобус, який з Москви прямував до окупованого Донецька. Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Аварія трапилася на трасі М-4 "Дон" у Красносулінському районі області. В автобусі перебували 15 осіб – росіяни й українці. Була навіть дитина, але вона не постраждала. Джерело агентства розповіло, що причиною аварії могла стати слизька дорога чи втрата водієм концентрації за кермом, хоча й не виключені порушення ПДР.

Стало відомо про одного загиблого чоловіка і п'ятьох постраждалих. Пізніше місцевий ростовський сайт dontr.ru повідомив, що під автобусом виявили тіло загиблої жінки.

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У МНС РФ по регіону підтвердили ДТП, але не уточнили точну кількість постраждалих.

"У Красносулінському районі на 974-му кілометрі траси М-4 "Дон" перекинувся автобус. Є постраждалі. До ліквідації ДТП залучалися 19 осіб і сім одиниць техніки", – йдеться в повідомленні.

А тим часом Патрульна поліція України підбила підсумки порушень на дорогах в перший день 2021 року. Як повідомляли новини "Сьогодні", 1 січня зловили понад 250 п'яних водіїв.

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Росія ДТП українці автобуси ростовська область
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