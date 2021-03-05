У Росії пляжі на Чорному морі завалило трупами дельфінів і птахів: відео

На чорноморському узбережжі Росії стався масовий мор птахів і дельфінів – не менш як сотню трупів тварин виявили на пляжах різних населених пунктів Краснодарського краю РФ.

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Про це повідомляє РБК.

Зокрема, випадки загибелі тварин фіксують жителі Геленджика, селища Джугба під Туапсе і села Витязево біля Анапи. Між ними – близько 130 км, тому справжня картина може бути значно гіршою.

Однак місцева влада не бачать проблеми – в адміністраціях Анапи і Геленджика списують масову загибель птахів і дельфінів на природні умови.

"Це щорічне явище, в цей час тварини якраз ослаблені. Крім того, цього року для півдня була холодна погода, це теж зіграло свою роль – стало мало корму. Їх розтинали, дивилися, дали висновок, що переживати ні про що не треба", – заявила керівник пресслужби адміністрації Геленджика Яніна Скорикова.

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Водночас іншим ЗМІ місцеві жителі назвали можливою причиною того, що сталося, витікання з суховантажу.

Нагадаємо, минулої осені на російській Камчатці на узбережжі засіяло трупами морських тварин.

Також раніше міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Роман Абрамовський розповів, як Росія знищила екологію окупованого нею Криму.

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