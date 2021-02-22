У Росії після гри з TikTok двоє другокласників потрапили в лікарню

У Росії в місті Каспійськ (Дагестан) через гру з соцмережі TikTok двоє школярів потрапили до лікарні з травмами.

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Zк повідомляє Telegram-канал Mash, другокласники грали в "підсічки" з семикласниками.

В результаті двох дітей госпіталізували. У одного – струс мозку, в іншого – пошкоджена нога і перелом стегна зі зміщенням кісток

Ще в 2020 році ця небезпечна гра стала новим трендом серед школярів, про який масово почали попереджати батьків у багатьох країнах.

Суть гри в тому, що дві людини стоять з боків, а один між ними робить стрибок. У цей момент йому з двох сторін роблять підсічку, що призводить до неминучого падіння і в деяких випадках до смертельних травм.

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До речі, після кількох резонансних випадків самогубств підлітків в Україні повинні були бути заборонені соцмережі, у яких немає контролю за шкідливим для дітей контентом, в тому числі і TikTok, сказав уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба.

16 лютого в Боярці під Києвом дві семикласниці, надивившись роликів в соцмережах про результати вживання дротаверина в якості експерименту прийняли прямо в школі по 40 таблеток – в результаті одна дівчинка померла, друга потрапила в реанімацію.

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