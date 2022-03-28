У Росії запропонували визнавати співвітчизниками за кордоном тих, хто розмовляє російською

Відповідний законопроект про обов'язкове володіння російською мовою внесли до Держдуми РФ

Співвітчизниками за кордоном можуть визнавати лише ті, хто розмовляє російською. / Фото: Колаж: Сьогодні

До Держдуми РФ внесено законопроект, який змінює визначення співвітчизників за кордоном у російському законодавстві. Пропонується визнавати такими лише тих, хто володіє російською.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Документ (95462-8) вніс до нижньої палати перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Костянтин Затулін ("Єдина Росія").

Відповідно до законопроекту, у першій статті закону про держполітику РФ пропонується вказати, що співвітчизниками за кордоном, крім громадян Росії, можуть визнавати лише ті, хто розмовляє російською.

У пояснювальній записці зазначається, що володіння російською мовою – необхідна умова відповідності конституційної вимоги до держави забезпечувати загальноросійську культурну ідентичність співвітчизників, які проживають за кордоном.

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Також у пояснювальній записці йдеться – "якщо держава дбає про тих, хто, проживаючи за кордоном, зберігає загальноросійську культурну ідентичність, одним із складових якої є знання спільної для всіх росіян державної мови Росії, то, природно, до поняття "співвітчизник" включити умову володіння російською".

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Проект закону. Фото: NEXTA Live

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