У Росії запропонували визнавати співвітчизниками за кордоном тих, хто розмовляє російською

До Держдуми РФ внесено законопроект, який змінює визначення співвітчизників за кордоном у російському законодавстві. Пропонується визнавати такими лише тих, хто володіє російською.
Про це повідомляють росЗМІ.
Документ (95462-8) вніс до нижньої палати перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Костянтин Затулін ("Єдина Росія").
Далі по темі
Відповідно до законопроекту, у першій статті закону про держполітику РФ пропонується вказати, що співвітчизниками за кордоном, крім громадян Росії, можуть визнавати лише ті, хто розмовляє російською.
У пояснювальній записці зазначається, що володіння російською мовою – необхідна умова відповідності конституційної вимоги до держави забезпечувати загальноросійську культурну ідентичність співвітчизників, які проживають за кордоном.
Також у пояснювальній записці йдеться – "якщо держава дбає про тих, хто, проживаючи за кордоном, зберігає загальноросійську культурну ідентичність, одним із складових якої є знання спільної для всіх росіян державної мови Росії, то, природно, до поняття "співвітчизник" включити умову володіння російською".
Проект закону. Фото: NEXTA Live
Раніше ми писали:
- Путін досяг свого? Російська мова отримає офіційний статус
- Ненависть до всього російського зростатиме – Зеленський