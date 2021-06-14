У Росії прогримів вибух на автозаправці – вісім осіб в реанімації (відео)

Там вибухнули цистерни з паливом і спалахнула пожежа – на місці працюють співробітники МНС

Фото: Riddle

У понеділок, 14 червня, в Новосибірську (Росія) сталася НП – на автозаправці вибухнули цистерни з паливом.

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Про це повідомляє видання "Новосибірськ онлайн".

"На момент прибуття першого пожежного підрозділу з місця події йде густий чорний дим. Інформація уточнюється", – повідомили в МНС.

В результаті вибуху постраждали двадцять дві людини, серед них двоє рятувальників. За останніми даними, вісім осіб перебувають в реанімації у важкому стані.

Потужність вибуху була така, що важку цистерну, вагою в кілька тонн, відкинуло в сторону на майже 300 метрів. А ударною хвилею вибило скло на верхніх поверхах висотки.

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У МНС відзначили, що вибухнули газові балони і резервуари з паливом.

Раніше ми повідомляли, що в російській Рязані три людини загинули при нічній пожежі в реанімаційному відділенні обласної лікарні ім. Н. А. Семашко. Ще 35 осіб довелося евакуювати.

Нагадаємо, під час пожежі в ковідной лікарні Чернівців загинули двоє людей.

Також повідомлялося, що під час пожежі в ковідной лікарні Запоріжжя загинули лікар і троє пацієнтів.