Русский
$ 27,04
32,79
  1. Світові новини
  2. Росія

У Росії прогримів вибух на автозаправці – вісім осіб в реанімації (відео)

14 червня 2021 17:36

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Там вибухнули цистерни з паливом і спалахнула пожежа – на місці працюють співробітники МНС

Фото: Riddle

Фото: Riddle

У понеділок, 14 червня, в Новосибірську (Росія) сталася НП – на автозаправці вибухнули цистерни з паливом.

Реклама

Про це повідомляє видання "Новосибірськ онлайн".

"На момент прибуття першого пожежного підрозділу з місця події йде густий чорний дим. Інформація уточнюється", – повідомили в МНС.

В результаті вибуху постраждали двадцять дві людини, серед них двоє рятувальників. За останніми даними, вісім осіб перебувають в реанімації у важкому стані.

Потужність вибуху була така, що важку цистерну, вагою в кілька тонн, відкинуло в сторону на майже 300 метрів. А ударною хвилею вибило скло на верхніх поверхах висотки.

Не пропусти!
Міс збірної Польщі: дівчина з Вінниці співає пісні Щенсному
Марина Лученко - дружина Войцеха Щенсни
Реклама

У МНС відзначили, що вибухнули газові балони і резервуари з паливом.

Раніше ми повідомляли, що в російській Рязані три людини загинули при нічній пожежі в реанімаційному відділенні обласної лікарні ім. Н. А. Семашко. Ще 35 осіб довелося евакуювати.

Нагадаємо, під час пожежі в ковідной лікарні Чернівців загинули двоє людей.

Також повідомлялося, що під час пожежі в ковідной лікарні Запоріжжя загинули лікар і троє пацієнтів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Коротко і по справі. Що тепер буде з написом
Коротко і по справі. Що тепер буде з написом "Героям слава!" на формі збірної на Євро-2020Україна
Вигадайте своє – Україна потролила МЗС РФ через вкрадену ідею ролика
Вигадайте своє – Україна потролила МЗС РФ через вкрадену ідею роликаУкраїна
Розслідувач Bellingcat про збитий MH17: Все вказує на Росію
Розслідувач Bellingcat про збитий MH17: Все вказує на РосіюУкраїна
Ракети з України долетять за 10 хвилин: у Зеленського відреагували на слова Путіна
Ракети з України долетять за 10 хвилин: у Зеленського відреагували на слова ПутінаВлада
Секс-скандал в РФ: вчителька показала школяреві стриптиз, а він її підставив
Секс-скандал в РФ: вчителька показала школяреві стриптиз, а він її підставивРосія
"Старшу доньку" Путіна раптово показали по російському держтелеканалу (відео)Росія

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти