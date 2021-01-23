У Росії проходять акції на підтримку Навального: почалися перші затримання (фото, відео)

Сьогодні в Росії проходять акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів.
Як повідомляє Baza, перші акції стартували на Далекому Сході – в Хабаровську, Владивостоку і Петропавловську-Камчатському близько 13:00 за місцевим часом (05:00 ранку за Києвом).
Ще до початку мітингів поліцейські затримали ведучих YouTube-каналу RusNews на площі, де вони чекали, поки зберуться люди.
Незабаром на акцію в Хабаровську вийшли близько 700 осіб. Вони скандували: "Ми не боїмося!", "Банду Путіна – під суд!" і "Путін – злодій!". На площі розкидані кілька фотографій російського президента. Присутні на площі люди стали водити хороводи під новорічні пісні, після чого пройшлися за місцевою традицією містом.
Поліцейські з мегафонами почали говорити, що акція не узгоджена з владою, і зажадали від її учасників розійтися. Співробітники ОМОНу намагалися відтіснити присутніх з площі.
Поліція затримала щонайменше десять людей в Хабаровську: першими затримали координатора місцевого штабу Навального Олексія Ворсіна і російських журналістів RusNews Сергія Плотнікова та Данила Куликова, пізніше – голову хабаровського відділення Лібертаріанської партії Артема Мозгова. Стало відомо, що затриманих в Хабаровську б'ють в СІЗО.
Акції також почалися в Южно-Сахалінську, Владивостоці, Магадані та Комсомольську-на-Амурі.
Тим часом Пушкінська площа в Москві повністю перегороджена за кілька годин до майбутньої акції, повідомляє інтернет-видання SotaVision.
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