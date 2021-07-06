У Росії зник пасажирський літак – міг впасти в море: що відомо про катастрофу

На борту перебували майже 30 осіб, які летіли на Камчатку, але несподівано зв'язок з лайнером зник

Ан-26. Фото: airwar.ru

Після нещодавньої аварії літака з парашутистами в Росії стався новий інцидент – на Камчатці несподівано зник літак Ан-26 з пасажирами на борту. Рятувальники припускають, що він міг впасти в море, тривають пошукові операції і на суші, і на воді.

Про це повідомив Інтерфакс з посиланням на регіональне управління МНС по Камчатському краю.

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Зазначається, що 6 липня літак Ан-26, що здійснював пасажирський рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана, в зазначений час не вийшов на плановий сеанс зв'язку. За попередніми даними, на борту літака перебувають 22 пасажири, в тому числі одна дитина, і 6 членів екіпажу.

"У готовності вилетіти на пошуки на вертольоті Мі-8 МНС перебувають оперативна група Головного управління МНС по регіону, рятувальники пошуково-рятувального загону МНС Росії по Камчатському краю, особовий склад спеціалізованої пожежно-рятувальної частини, а також медики регіонального Центру медицини катастроф. При необхідності можливе залучення Іл-38 від військ і сил на північному сході з аеропорту Єлізово, а також рятувальників Регіональної пошуково-рятувальної бази з Магадана", – заявили в МНС.

Також стало відомо, що на борту був голова міського округу "Селище Палана".

"Так, це голова нашого селища. Так, вона летіла цим бортом до Палани", – сказав представник селищної адміністрації.

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Джерело повідомило "Інтерфаксу", що літак міг впасти в Охотське море при заході на посадку в селище Палана над затокою Шелехова на Камчатці.

"Уточнений квадрат пошуку – це кутовий розріз селища Палана. Літак міг потерпіти крах там", – сказало джерело агентства.

Літак шукають і над морем, і на суші, розповів гендиректор авіакомпанії "Вітязь-Аеро" Дмитро Черних. У пошуковій операції бере участь вертоліт його компанії. За словами Черних, територію оглядатимуть до темряви.

"На Камчатці вже вечір. У темну пору доби вертоліт припинить пошуки і повернеться на базу, вранці пошуки продовжаться, якщо Ан-26 не буде знайдений", – зазначив співрозмовник агентства.

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Слідком РФ вже навіть порушив кримінальну справу за фактом втрати пасажирського Ан-26 за ч.3 ст.263 КК (Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту).

Як повідомляли новини "Сьогодні", за останні кілька років це далеко не перший інцидент з літаками в РФ. Раніше пасажирський літак екстрено сів на кукурудзяне поле через проблеми з двигуном, в який потрапили птахи.

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