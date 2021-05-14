Русский
$ 27,63
33,37
  1. Світові новини
  2. Росія

У Росії пройшов моторошний "могильний" турнір: відео

14 травня, 15:49

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Росіяни змагалися в ритті могил на час – переможці викопали яму для труни менш ніж за 40 хвилин

/ Фото: Reuters

У російському Новосибірську повторили змагання на швидкісне риття могил, майже вдвічі побивши рекорд минулого року.

Реклама

Про це повідомляє nsktv.ru.

За правилами команди-учасниці виставляли по дві особи, які мали якомога швидше і акуратніше викопати яму заданого розміру: 200 сантиметрів в довжину, 80 в ширину і 160 в глибину. Параметри могил перевіряли справжньою труною, яку опускали в свіжовикопані могили.

Спеціальне журі визначило з семи команд-учасниць переможців – це представники союзу ритуальних організацій "Спадщина" з Омська.

В тренді
Сварка через перемир'я, рекордні обстріли і новий учасник конфлікту – що відбувається в Ізраїлі
В тренді
Рай для вакцинованих в США – скасували маски і дистанцію
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
В тренді
Хезболла вступає у війну? Ізраїль обстріляли ракетами з Лівану
Фото: REUTERS/Amir Cohen

При цьому, якщо минулого року переможці вирили могилу за 52 хвилини, то в цьому на це знадобилося 38 хвилин.

Реклама

Втім, Росія в подібних "розвагах" не самотня. В Угорщини конкурс зі швидкісного копання могил провели ще в 2019 році – за звання кращих у швидкісному копанні ям боролися 18 команд, по дві особи в кожній. Кожна команда впоралася із завданням менш ніж за годину.

А скільки можна заробити на прибиранні чужих могил перед "гробками" в Україні, ви можете дізнатися на нашому сайті.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Стрілянина в школі Казані. З'явилися імена і фото убитих школярів і вчителів (оновлено)
Стрілянина в школі Казані. З'явилися імена і фото убитих школярів і вчителів (оновлено)Росія
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна
Помер 100-річний лідер КПРС, який заборонив всьому
Помер 100-річний лідер КПРС, який заборонив всьому "совку" питиРосія
У Росії учень відкрив стрілянину в школі: загинули діти (фото, відео)
У Росії учень відкрив стрілянину в школі: загинули діти (фото, відео)Росія
Екс-директор лікарні, в якій лікували Навального, знайшовся сам після трьох днів пошуків (оновлено)
Екс-директор лікарні, в якій лікували Навального, знайшовся сам після трьох днів пошуків (оновлено)Росія
Усі говорять. Хто
Усі говорять. Хто "сс*кло й*бане"? – підсумок сварки Дудя і українського влогера ІвангаяУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти