У Росії пройшов моторошний "могильний" турнір: відео

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У російському Новосибірську повторили змагання на швидкісне риття могил, майже вдвічі побивши рекорд минулого року.
Про це повідомляє nsktv.ru.
За правилами команди-учасниці виставляли по дві особи, які мали якомога швидше і акуратніше викопати яму заданого розміру: 200 сантиметрів в довжину, 80 в ширину і 160 в глибину. Параметри могил перевіряли справжньою труною, яку опускали в свіжовикопані могили.
Спеціальне журі визначило з семи команд-учасниць переможців – це представники союзу ритуальних організацій "Спадщина" з Омська.
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При цьому, якщо минулого року переможці вирили могилу за 52 хвилини, то в цьому на це знадобилося 38 хвилин.
Втім, Росія в подібних "розвагах" не самотня. В Угорщини конкурс зі швидкісного копання могил провели ще в 2019 році – за звання кращих у швидкісному копанні ям боролися 18 команд, по дві особи в кожній. Кожна команда впоралася із завданням менш ніж за годину.
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