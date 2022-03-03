У Росії противників війни з Україною відправлятимуть до "ЛДНР" – законопроєкт

Учасникам антивоєнних мітингів вигадали покарання

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У Держдуму РФ внесли законопроєкт про призов на військову службу до "ЛДНР" тих, хто був притягнутий до відповідальності за участь в акціях протесту проти війни з Україною.

Відповідний законопроєкт №81184-8 опубліковано на сайті Держдуми. Автори документа – депутати від ЛДПР Андрій Луговий та Ярослав Нілов. Російський закон про військовий обов'язок та військову службу пропонується доповнити пунктом:

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"Громадяни, притягнуті до відповідальності за участь у несанкціонованому публічному заході, спрямованому проти використання Збройних сил Російської Федерації за межами території Російської Федерації, підлягають призову на військову службу. Такі громадяни направляються для проходження військової служби на територіях Донецької народної республіки та Луганської народної республіки".

Зеленський закликав росіян до протестів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян та закликав їх зупинити свою владу, яка пішла на Україну війною.

"Якщо ви нас чуєте, якщо ви нас розумієте, якщо розумієте, що наступаєте на незалежну країну – будь ласка, виходьте на площі, звертайтеся до президента своєї країни. Ми, українці, знаходимося на своїй землі. Ви – росіяни, зараз ваші військові розпочали війну у нашій країні. Я б дуже хотів, щоб ви висловилися на Червоній площі або на інших вулицях вашої столиці в Москві, Петербурзі та інших містах РФ. Не тільки в Instagram", – сказав Зеленський.

За даними сайту російського "ОВД-Інфо", тільки за перші три дні війни за участь в антивоєнних акціях було затримано майже 6 тисяч людей у понад 70 містах Росії.