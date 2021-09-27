"Супутник V" не пройшов, тепер на росіянах перевірять нову вакцину проти коронавирусу "Бетувакс"

Новий препарат тестуватимуть рік, що не було зроблено зі "Супутником V"

На зміну "Супутнику" прийде "Бетувакс" / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Росії почалися клінічні дослідження вакцини проти коронавирусу "Бетувакс-ков-2", яку протестують на 170 людях. Закінчення досліджень рекомбінантної вакцини від COVID-19 заплановано на 31 серпня 2022 року.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс" з посиланням на держреєстр РФ клінічних випробувань.

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Штучний COVID-19

Нова вакцина розроблена компанією ТОВ "Бетувакс" Інституту стовбурових клітин людини. Вона містить суспензію для ін'єкцій, випливає з інформації в реєстрі МОЗ РФ.

Повідомляється, що це перша в Росії суб'едінічная вакцина, тобто містить штучно створений фрагмент коронавирусу, "який має ключове значення для формування імунної відповіді". Вона не містить живих вірусів чи їх векторів.

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За словами розробників, такі вакцини є найбільш безпечними, так як при їх виробництві вірусний матеріал не використовується.

З життя "Супутника V"

"Бетувакс-ков-2" буде другою російською вакциною від коронавирусу. Першою є вакцина Sputnik V (Супутник V), відома також як Гам-КОВІД-Вак, розроблена російським Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Н. Ф. Гамалії. Вона являє собою вірусну векторну вакцину на основі аденовірусу людини.