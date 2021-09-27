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"Супутник V" не пройшов, тепер на росіянах перевірять нову вакцину проти коронавирусу "Бетувакс"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 вересня, 17:55
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Новий препарат тестуватимуть рік, що не було зроблено зі "Супутником V"
На зміну "Супутнику" прийде "Бетувакс" / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
На зміну "Супутнику" прийде "Бетувакс" / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Росії почалися клінічні дослідження вакцини проти коронавирусу "Бетувакс-ков-2", яку протестують на 170 людях. Закінчення досліджень рекомбінантної вакцини від COVID-19 заплановано на 31 серпня 2022 року.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс" з посиланням на держреєстр РФ клінічних випробувань.

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Нова вакцина розроблена компанією ТОВ "Бетувакс" Інституту стовбурових клітин людини. Вона містить суспензію для ін'єкцій, випливає з інформації в реєстрі МОЗ РФ.

Повідомляється, що це перша в Росії суб'едінічная вакцина, тобто містить штучно створений фрагмент коронавирусу, "який має ключове значення для формування імунної відповіді". Вона не містить живих вірусів чи їх векторів.

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За словами розробників, такі вакцини є найбільш безпечними, так як при їх виробництві вірусний матеріал не використовується.

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"Бетувакс-ков-2" буде другою російською вакциною від коронавирусу. Першою є вакцина Sputnik V (Супутник V), відома також як Гам-КОВІД-Вак, розроблена російським Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Н. Ф. Гамалії. Вона являє собою вірусну векторну вакцину на основі аденовірусу людини.

  • На сьогодні щеплення вакциною "Супутника V" пройшли понад 70 млн росіян. Також "Супутник V" отримали 1 803 893 жителів Угорщини і 37 659 – Словаччини.
  • При цьому вакцина не визнана у багатьох країнах світу. Наприклад, членам російської делегації, які прибули до Страсбурга на осінню сесію ПАРЄ, заборонили вільне переміщення по місту. Все через те, що вони щеплені препаратом "Супутник V", який не визнає ЄС.
  • Раніше міжнародні вчені засумнівалися в результатах випробувань російської вакцини. За словами експертів, вони не можуть отримати повний звіт про тестування препарату, так як Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань.
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