У Росії Путін і Лукашенко проводять "робоче купання"

Зустріч проходить у неформальній обстановці і невідомо про що спілкуються президент Росії і невизнаний президент Білорусі

/ Фото: РБК

Президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко, які зустрілись у Сочі 28 травня, продовжують спілкування, але вже в неформальній обстановці.

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Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.

"Сьогодні в неформальній обстановці."Робоче купання" – термін від наших російських колег", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 28 травня в Росію прибув білоруський президент Олександр Лукашенко. Він зустрівся з російським колегою Володимиром Путіним. Головною темою, яку лідери обговорили публічно, передбачувано стала примусова посадка в Мінську пасажирського лайнера авіакомпанії Ryanair.

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Раніше ми повідомляли, що в перший же день зустрічі, 28 травня, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін провели переговори в Сочі, які тривали більше п'яти годин. Про підсумки переговорів журналістам не повідомили, але відомо, що Путін запропонував Лукашенку скупатися.