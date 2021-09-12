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У Росії розбився пасажирський літак. Є ті, хто вижив

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
12 вересня, 19:58
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Лайнер зруйнувався при падінні, а кілька людей встигли вибратися з салону
На місце катастрофи виїхали рятувальні служби Росії / Колаж "Сегодня"
На місце катастрофи виїхали рятувальні служби Росії / Колаж "Сегодня"

Вдень 12 вересня в Іркутській області Росії розбився пасажирський літак L-410. Повідомлення про це розмістила адміністрація Казачинське-Ленського району Іркутської області.

Про це передає агентство "Інтерфакс" .

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Що відомо

Джерело російських журналістів в екстрених службах стверджує, що літак впав за чотири кілометри від села Казачинське. За його словами, літак зруйнувався при падінні, а кілька людей встигли вибратися з салону.

У МНС РФ підтвердили, що літак з 16 людьми на борту зазнав жорстку посадку. Літак впав з низької висоти. Чотири людини вижили, один знаходиться в критичному стані. Ще 11 людей затиснуло в салоні, в якому вони стані, невідомо.

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Пізніше губернатор Ігор Кобзєв повідомив, що всі вижили.

"Я зв'язався з пасажиркою, яка знаходиться в салоні літака. Конструкція літака деформована, пасажири затиснуті. Попередньо всі живі, розмовляють. Відбулася деформація корпусу, зі слів очевидців, пожежі немає", – наводяться його слова на сайті уряду регіону.

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Версії

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L-410 зник з радарів, коли повторно заходив на посадку, повідомили "Інтерфаксу" в авіакомпанії "Сила", якій належить літак. За попередніми даними, літак розбився через відмову техніки, повідомили в оперативному штабі з ліквідації наслідків катастрофи. Серед версій авіакатастрофи – помилка екіпажу в умовах туману і відмова двигуна.

"За попередніми даними, на борту сталася відмова техніки, екіпаж повідомив про це диспетчеру, потім виконав аварійну посадку в тайзі ", – розповіло джерело "Інтерфаксу".

За попередніми даними, один пілот загинув, другого – чекає допит. "Основною вважається версія відмови двигуна, однак помилку екіпажу при заході на друге коло не можна виключати. При першій же можливості пілоти будуть опитані на предмет відповідності їх дій протоколу", – повідомив представник оперативного штабу на місці НС.

Let L 410 "Turbolet"

  • літаки модифікації Let L 410 "Turbolet" випускаються з 1969 року.
  • Це багатоцільовий двомоторний літак для місцевих повітряних ліній.
  • Розроблений конструкторським бюро чехословацького заводу Let Kunovice (нині – чеський Aircraft Industries).
  • Призначений для експлуатації на непідготовлених ґрунтових, трав'яних, снігових майданчиках, а також на аеродромах з короткими ВПП.
  • На борт може взяти 19 людей.

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