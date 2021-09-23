У Росії розбився вертоліт ФСБ

За попередніми даними, на борту було три людини

На Камчатці вертоліт Ка-27 не вийшов на зв'язок. Колаж "Сегодня".

У Росії на Камчатці вертоліт Ка-27 здійснював навчальний політ і жорстко приземлився в районі гори Гостра.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Що сталося

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За попередніми даними, на борту було три людини. Вижив чи хтось із них, невідомо. Зараз рятувальники шукають вертоліт, але основні пошуки почнуться тільки вранці, коли стане ясно.

На жаль, подібні катастрофи не рідкість останнім часом