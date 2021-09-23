У Росії розбився вертоліт ФСБ

У Росії на Камчатці вертоліт Ка-27 здійснював навчальний політ і жорстко приземлився в районі гори Гостра.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Що сталося
За попередніми даними, на борту було три людини. Вижив чи хтось із них, невідомо. Зараз рятувальники шукають вертоліт, але основні пошуки почнуться тільки вранці, коли стане ясно.
На жаль, подібні катастрофи не рідкість останнім часом
- Минулого місяця в Росії на Камчатці в районі Кроноцкого заповідника розбився вертоліт з 14 туристами і трьома членами екіпажу. За непідтвердженими даними, загинуло 10 людина, але офіційно повідомляє про дев'ятьох врятованих.
- На початку липня в Польщі впав в озеро вертоліт з українцями на борту. Аварія сталася в Вармінсько-Мазурському воєводстві, тоді постраждали три людини.
- Кілька тижнів тому в Миколаївській області впав вертоліт Мі-2 , Внаслідок чого загинули двоє людина.
- В кінці червня в Росії в Ленінградській області впав і повністю згорів транспортно-бойовий вертоліт Мі-8, що здійснював навчально-тренувальний політ. Всі, хто знаходилися на борту загинули.