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У Росії розбився військовий літак Іл-76, є загиблі (фото, відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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24 червня, 07:43
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При спробі зайти на посадку Іл-76 зіткнувся із землею
На борту літака було 9 людей
На борту літака було 9 людей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Рязанській області РФ здійснив жорстку посадку військово-транспортний літак Іл-76. Офіційно на його борту перебували на той момент дев'ятеро осіб, з них четверо загинули. Про це повідомляє російське держагентство РИА Новости з посиланням на Міноборони країни-агресора.

Військовий борт летів із Бєлгорода до Оренбурга. У Рязані, на аеродромі Дягілєв Іл-76 сідав, щоб дозаправитися. Дозаправившись, літак злетів о 3:05.

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Вже менше ніж за хвилину після зльоту диспетчер аеродрому побачив спалах у районі четвертого двигуна та спробував зв'язатися з екіпажем. Командири повітряного судна (їх було двоє, так званий, "здвоєний" екіпаж) не відповідали. Літак нібито виконував навчально-тренувальний політ без вантажу.

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За усталеною традицією ненависті до всіх, включно і своїх громадян, катастрофу назвали "жорсткою посадкою". Крейсер "Москва" "зберігав плавучість", поки не "затонув в умовах штормового хвилювання". Звісно, до того, як "весь екіпаж евакуювали". І все це в той час, як російська економіка "від'ємно зростає", а по країні чутно "хлопки".

"Під час проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпажем було прийнято рішення здійснити посадку на грунт. При зіткненні із землею літак частково зруйнувався", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок НП загинули четверо осіб.

Авіакатастрофи в Росії

28 квітня у селищі Соколове Саратівської області сталася авіакатастрофа за участю двох вертольотів. За попередніми даними, загинула одна людина.

У Росії 24 лютого у Воронезькій області розбився військово-транспортний літак Ан-26 , екіпаж загинув

Під Іркутськом розбився літак Ан-12 , на борту вантажного літака було 8 осіб. Загинули усі.

За серпень 2021 року у Росії розбилися одразу три військові літаки .

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