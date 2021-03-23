У Росії розбився військовий літак: є загиблі

Черговим учасником "пташкопаду" в РФ став дальній бомбардувальник Ту-22М3

У Росії сталася авіакатастрофа далекого бомбардувальника Ту-22М3, льотчики якого загинули.

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За даними російських ЗМІ, НП сталася під час зльоту військового літака на аеродромі Шайкова в передмісті Калуги.

Важкого озброєння на борту літака, що розбився бомбардувальника не було – Ту-22М3 здатний нести ядерні ракети.

В результаті інциденту загинули три з чотирьох членів екіпажу. Про жертви серед місцевого населення не повідомляється.

За іншими даними, причиною загибелі військових стало нештатное спрацьовування катапульти після запуску двигунів літака на землі.

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Офіційно подію ані російські надзвичайні служби, ані в Міністерстві оборони РФ поки що не підтвердили.

Ту-22М3 – є модифікацією відомого в СРСР стратегічного бомбардувальника Ту-22М. Вважається однією з найбільш засекречених радянських військових розробок часів "холодної війни".

Нагадаємо, минулого року вертоліт Мі-8 Повітряно-космічних сил Росії розбився в Московській області під час виконанні навчально-тренувального польоту без боєкомплекту, екіпаж загинув.

А минулої осені азербайджанські війська збили з ПЗРК в Нагорному Карабаху російський Мі-24. Пізніше в Баку заявили, що вертоліт був знищений помилково черговим бойовим розрахунком армії.

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