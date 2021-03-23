У Росії розбився військовий літак: є загиблі

У Росії сталася авіакатастрофа далекого бомбардувальника Ту-22М3, льотчики якого загинули.
За даними російських ЗМІ, НП сталася під час зльоту військового літака на аеродромі Шайкова в передмісті Калуги.
Важкого озброєння на борту літака, що розбився бомбардувальника не було – Ту-22М3 здатний нести ядерні ракети.
В результаті інциденту загинули три з чотирьох членів екіпажу. Про жертви серед місцевого населення не повідомляється.
За іншими даними, причиною загибелі військових стало нештатное спрацьовування катапульти після запуску двигунів літака на землі.
Офіційно подію ані російські надзвичайні служби, ані в Міністерстві оборони РФ поки що не підтвердили.
Ту-22М3 – є модифікацією відомого в СРСР стратегічного бомбардувальника Ту-22М. Вважається однією з найбільш засекречених радянських військових розробок часів "холодної війни".
Нагадаємо, минулого року вертоліт Мі-8 Повітряно-космічних сил Росії розбився в Московській області під час виконанні навчально-тренувального польоту без боєкомплекту, екіпаж загинув.
А минулої осені азербайджанські війська збили з ПЗРК в Нагорному Карабаху російський Мі-24. Пізніше в Баку заявили, що вертоліт був знищений помилково черговим бойовим розрахунком армії.
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