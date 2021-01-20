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У Росії рознервувалась через закон про українську мову: заява Держдуми

20 січня, 16:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Російські депутати вкотре десь побачили гоніння російської мови в Україні

Сфера послуг в Україні з 16 січня перейшла на українську мову, через що в Москві знову рознервувалися. Держдума Росії у своїй заяві засудила заборону використання російської мови.

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Про це повідомляє Інтерфакс.

Російські депутати вважають, що в Україні почалося гоніння на російську мову під приводом захисту державної української мови

Держдума цинічно зажадала від влади України зупинити це і чекає, що міжнародні організації – ООН, ОБСЄ, Рада Європи, ПАРЄ – засудять дії Києва.

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Російські депутати вважають, що норма закону про українську мову, яка зобов'язує сферу послуг перейти на українську мову, суперечить Конституції України в частині вільного розвитку і використання російської мови і забезпечення права на навчання рідною мовою.

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Нагадаємо, ми провели відеоексперимент, якою мовою розмовляють продавці і поліція. Разом з професором-мовознавцем ми поспілкувалися з представниками сфери обслуговування столиці. І лінгвіст на прохання сайту "Сьогодні" дав свою експертизу.

А ось мовний омбудсмен Тарас Кремінь нам в інтерв'ю пояснив, що спілкуватися можна хоч на російській, хоч на румунській. Він озвучив головну умову.

Відео: Сьогодні

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