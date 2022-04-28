У Росії дозволили красти зерно з Херсонщини

Таке рішення депутати майже одноголосно ухвалили під час засідання законодавчих зборів Красноярського краю

Депутати до РФ закликали вивозити зерно з окупованих районів. Фото: колаж "Сьогодні"

Депутати Законодавчих зборів Красноярського краю РФ вирішують продовольче питання регіону шляхом незаконного постачання сільськогосподарської продукції з окупованих територій України.

Про це йдеться на сайті Законодавчі збори Красноярського краю РФ.

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"Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення про ввезення зерна з Херсонської області, яку частково взяли під контроль ЗС РФ. Через те, що в краї функціонує тільки одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів і зернових культур в результаті введення іноземних санкцій відчувається гостро, експропріація надлишків торішнього і нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам", – йдеться у повідомленні.

Глава місцевого російського комітету Владислав Зирянов заявив, що такий досвід зможуть успішно запровадити надалі колеги з інших регіонів РФ. Варто зазначити, що за кілька годин після публікації пресреліз про експропріацію зерна з території України з офіційного сайту було видалено.

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