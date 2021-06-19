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У Росії літак з парашутистами розбився: є жертви

19 червня 2021 9:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У літака відмовив один з двигунів і йому довелося здійснити аварійну посадку

Як виглядає літак L-410. Фото: finam.aero

Як виглядає літак L-410. Фото: finam.aero

У Кемеровській області літак L-410, на борту якого перебували парашутисти, зазнав аварії. При аварійній посадці літак зіткнувся з лісовим масивом. Є загиблі і поранені.

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Про це повідомили в Сибірському авіаційному пошуково-рятувальному центрі, пише BBC.

Двомоторний літак здійснив здійснив жорстку посадку біля села Журавльово.

"Після вильоту у літака відмовив один з двигунів. Командир прийняв рішення про аварійну посадку на підходящої грунтовій поверхні", – пишуть в Мережі.

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За інформацією ЗМІ, які посилаються на свої джерела, стало відомо, що кількість жертв збільшилася до семи, ще 12 постраждали.

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Всього на борту, за попередніми даними, було 19 чоловік, в тому числі двоє пілотів.

Раніше ми писали, що в Росії сталася авіакатастрофа дальнього бомбардувальника Ту-22М3, льотчики якого загинули.

Також нагадаємо, в минулому році вертоліт Мі-8 Повітряно-космічних сил Росії розбився в Московській області при виконанні навчально-тренувального польоту без боєкомплекту, екіпаж загинув.

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