У Росії самоскид в'їхав у військову колону: є загиблі і поранені (фото і відео)

У Росії в Московській області самоскид протаранив колону військових автобусів. В результаті події загинули чотири людини, більше 20 постраждали.
Про це повідомляє ТАСС.
Як повідомляється, інцидент стався на Новоризькому шосе, на трасі М-9 при повороті на село Глухово.
За інформацією джерела в правоохоронних органах, водій самоскида не впорався з керуванням. П'ять автобусів отримали пошкодження.
Всі загиблі і постраждалі, за попередніми даними, військовослужбовці.
За даними джерел, автобуси належать навчальному центру ФКУ "Військова частина 83466", який займається підготовкою водіїв для Міноборони.
Нагадаємо, раніше суд зобов'язав Міністерство оборони РФ виплатити майже мільйон рублів росіянці, автомобіль якої був пошкоджений в результаті ДТП за участю двох військових бронетранспортерів.
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