У Росії самоскид в'їхав у військову колону: є загиблі і поранені (фото і відео)

Водій самоскида не впорався з керуванням, п'ять автобусів отримали пошкодження

У Росії в Московській області самоскид протаранив колону військових автобусів. В результаті події загинули чотири людини, більше 20 постраждали.

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Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомляється, інцидент стався на Новоризькому шосе, на трасі М-9 при повороті на село Глухово.

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За інформацією джерела в правоохоронних органах, водій самоскида не впорався з керуванням. П'ять автобусів отримали пошкодження.

Всі загиблі і постраждалі, за попередніми даними, військовослужбовці.

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За даними джерел, автобуси належать навчальному центру ФКУ "Військова частина 83466", який займається підготовкою водіїв для Міноборони.

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Нагадаємо, раніше суд зобов'язав Міністерство оборони РФ виплатити майже мільйон рублів росіянці, автомобіль якої був пошкоджений в результаті ДТП за участю двох військових бронетранспортерів.

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