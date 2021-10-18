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У Росії шестикласник "за вказівкою Бога" стріляв у школі: чим все закінчилося

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 жовтня, 09:46
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Однокласники стрілка розповіли, що, можливо, він намагався помститися одній дівчинці
12-річний Діма Губаєв взяв у батька мисливський карабін "Сайга". Колаж "Сьогодні"
12-річний Діма Губаєв взяв у батька мисливський карабін "Сайга". Колаж "Сьогодні"

У Росії знову стрілянина в школі. На цей раз в селищі Сарс Пермського краю 12-річний учень заявився до навчального закладу з мисливським карабіном і зробив два постріли – ніхто не постраждав і стрілок вже знешкоджений.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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У поліцію надійшло повідомлення, що в школі скоєно два постріли. Як заявили у пресслужбі регіонального МВС, стріляв учень шостого класу.

"Учень 6-го класу у віці 12 років проніс в школу в селищі Сарс мисливський карабін, що імітує зовні автомат Калашникова, зробив два постріли у повітря. Ніхто не постраждав. Зброю він за попередніми даними взяв у батька-мисливця. Вона офіційно зареєстрована і знаходиться на обліку", – сказало джерело видання.

Школяра затримали. Вогнепальних поранень ніхто не отримав. Стріляючи в повітря він вигукував безладні фрази, а при затриманні кричав, що керується "вказівками Бога".

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Також стало відомо, що школяра знешкодив директор школи, в якій на момент інциденту знаходилися 300 дітей і 30 вчителів.

"Школяр відмовився від планів стріляти по людях і кинув зброю після особистих переговорів з директором. Він же затримав підлітка і передав правоохоронцям. Діти, не чекаючи офіційної евакуації, самі оперативно вийшли з класів і залишили школу, відійшовши на безпечну відстань", – сказало джерело.

Можлива причина "нападу" на школу

За однією з версій поліції, причиною такого вчинку школяра могло стати цькування з боку учнів.

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Телеграм-канал Mash повідомляє, чо затриманим виявився Діма Губаєв і опублікував його фото.

Малолітній стрілок. Фото: t.me/breakingmash

Однокласники 12-річного стрілка розповіли, що хлопець добре вчився, спілкувався з іншими дітьми і любив привернути до себе увагу. А дівчинка Даша (на фото), якій хлопець нібито хотів помститися, била його й інших хлопчиків.

Можлива причина стрілянини. Фото: t.me/breakingmash

Через стрілянину школяра постраждала одна дитина – осколками скла пошкодило ногу: йому вже надали допомогу в лікарні і відпустили.

Школяр потрапив в скло, через що порізалася інша дитина. Фото: t.me/breakingmash

Випадки стрільби і нападів у російських школах і коледжах

  • 3 лютого 2014 року старшокласник прийшов з рушницею у московську школу № 263 і вистрілив у вчителя географії, який помер на місці. Шкільний охоронець почув шум та негайно повідомив про подію в поліцію. Коли на місце прибули співробітники правоохоронних органів, підліток почав стріляти в них. При цьому було вбито співробітника поліції, ще один отримав поранення. Підлітку було пред'явлено звинувачення в захопленні заручників, вбивстві і посяганні на життя співробітників правоохоронних органів. За результатами проведеної експертизи старшокласника визнали неосудним, суд відправив його на примусове лікування. Цей інцидент був першим у Росії випадком стрілянини в школі з цивільної зброї.
  • У березні 2017 року в гімназії підмосковного міста Люберці під час уроку фізкультури один з учнів активував пристрій для відлякування собак, внаслідок чого контузії отримали чотири людини. Пристрій було вкрадено у іншого школяра.
  • 15 січня 2018 року в одній зі шкіл Пермі учень разом зі знайомим напали з ножами на учнів четвертого класу. Постраждали дев'ять дітей і вчителька. Нападники також поранили один одного. Їм пред'явили звинувачення у замаху на вбивство двох і більше осіб.
  • 19 січня 2018 року в школі селища Сосновий Бір у Бурятії учень напав з сокирою на дітей і вчительку, а також спробував підпалити будівлю. Постраждали шість дітей і викладач. Після затримання нападник вчинив спробу самогубства.
  • 14 листопада 2019 року студент застосував вогнепальну зброю в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства у Благовєщенську. Загинув один учень, нападник наклав на себе руки, після того як його заблокували в одній з аудиторій.
  • 11 травня 2021 року в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв пробрався зі зброєю до школи і відкрив вогонь по учнях і вчителях, у результаті загинули щонайменше 10 людей, десятки поранені. Стрілка згодом затримали правоохоронці. Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", у якому з використанням нецензурної лексики попередив про напад на школу.

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