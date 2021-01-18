У Росії силовики затримали десятки людей, які вимагали звільнення Навального

Після того, як лідер російської опозиції Олексій Навальний закликав своїх прибічників виходити на акції протесту, десятки з них були затримані правоохоронцями.

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Про це повідомляє видання російських правозахисників ОВД Инфо.

У підмосковних Хімках було затримано 13 чоловік, які прийшли під відділення поліції підтримати Навального. На них було складено протоколи за статтею про дрібне хуліганство, пов'язане з непокорою працівникам поліції.

У Санкт-Петербурзі затримали 46 чоловік, у них забирали мобільні телефони і документи, проводили особистий огляд без свідків і погрожували відправити за ґрати на 48 годин. Багатьох затриманих по кілька годин тримали в холодних автозаках, не випускаючи навіть в туалет.

Також відбулися затримання поодиноких пікетників в Москві, Іркутську і Архангельську. У деяких випадках силовики відмовлялися пускати до затриманих адвокатів, повідомляє "Апологія протесту".

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Нагадаємо, суд над Навальним пройшов у будівлі 2-го відділення поліції міста Хімки і арештував опозиціонера на 30 діб, до 15 лютого.

Сам Навальний на початку суду заявив, що не розуміє, що відбувається. Саме судове засідання він назвав насмішкою над правосуддям. Під час засідання суду під будівлею поліції прибічники опозиціонера вимагали його звільнення.

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