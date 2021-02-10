У Росії ЗМІ "знайшли" ще 358 тисяч померлих від коронавірусу

На сьогодні половина населення РФ вже могла перехворіти на COVID-19

Минулого року російська влада не включила до офіційної статистики загиблих внаслідок пандемії коронавірусу в країні не менше як 358 тисяч осіб.

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Про це повідомляє Meduza, посилаючись на дані Федеральної служби державної статистики РФ.

Саме на стільки смертність в РФ в 2020 році перевищує середньорічний показник за останні п'ять років. Це майже в 6,3 рази більше, аніж вказано в державних доповідях МОЗ РФ.

Згідно з офіційною інформацією, до початку 2021 року жертвами пандемії в Росії стали 57,5 тисячі осіб. Однак, як стверджують журналісти, їх може бути не менше 415 тисяч.

При цьому найскладніша ситуація склалася в грудні, коли померло на 96 012 більше осіб, аніж йдеться в держдоповідях.

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Загалом, за приблизними оцінками, з початку другої хвилі епідемії у вересні в країні від коронавірусу померли понад 232 тисячі осіб.

Якщо надлишкова смертність в Росії в 2020 році виявиться на 100% пов'язаною з коронавірусом, то Росія опиниться на другому місці за абсолютною кількістю смертей, пов'язаних з COVID-19. Більше лише у США, де населення більш ніж вдвічі більше.

Спираючись на ці дані журналісти стверджують, що приблизна частка населення Росії, яке вже перехворіло, станом на початок січня досягає показника в 45-47%, а в лютому, найімовірніше, перевалила за 50%.

Нагадаємо, що ще в червні колишній радник президента РФ Андрій Ілларіонов стверджував, що загальна смертність від коронавірусу в країні приблизно втричі перевищує офіційні цифри.

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