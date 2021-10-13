У Росії стрілянина біля школи – в будівлі ОМОН, учні звели барикади (фото, відео)

Поліція ввела план "Перехоплення" в місті і можливого стрілка швидко затримали

Хлопець тільки почав стріляти і школа відразу забарикадувалася. Колаж "Сьогодні"

У російських навчальних закладах знову неспокійно. У Москві невідомий почав стрілянину біля школи №1260 – правоохоронці ввели план "Сирена" для розшуку озброєної людини. Стрілка вже затримали.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

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Очевидці повідомили, що стрілянина почалася поруч з московською школою №1260 на Ленінському проспекті. Через це була оточена і сусідня школа. Школярі залишаються всередині будівлі, їх поки не випускають. У столиці РФ введено план "Сирена" з пошуку та затримання злочинця.

У московській школі неспокійно. Фото: Mash

Коли надійшло повідомлення про стрілянину, учні під керівництвом вчителів закрилися в класах і забарикадувалися стільцями.

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Учні швидко зорієнтувалися. Фото: Mash

Досить швидко з'явилося і фото ймовірного стрілка, який відкрив вогонь біля школи. Можна помітити, як з його рюкзака стирчить ствол, імовірно це був пневматичний карабін, схожий на Ак-74

Стрілок пробрався на територію школи. Фото: Mash

Хлопець перелазив через паркан на територію школи, вистрілив і швидко зник. Але переховувався він недовго – вже затриманий.

Судячи с усього, стрілком виявився школяр. Фото: Mash

Випадки стрільби і нападів у російських школах і коледжах

3 лютого 2014 року старшокласник прийшов з рушницею у московську школу № 263 і вистрілив у вчителя географії, який помер на місці. Шкільний охоронець почув шум та негайно повідомив про подію в поліцію. Коли на місце прибули співробітники правоохоронних органів, підліток почав стріляти в них. При цьому було вбито співробітника поліції, ще один отримав поранення. Підлітку було пред'явлено звинувачення в захопленні заручників, вбивстві і посяганні на життя співробітників правоохоронних органів. За результатами проведеної експертизи старшокласника визнали неосудним, суд відправив його на примусове лікування. Цей інцидент був першим у Росії випадком стрілянини в школі з цивільної зброї.

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