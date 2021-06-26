Захарова назвали роздавання паспортів РФ жителям окупованого Донбасу "вимушеним гуманітарним заходом"

Захарова заявила, що цей жест повністю відповідає міжнародній практиці і заявила про порушення Україною Мінських угод

Кабмін хоче спростити надання громадянства росіянам / Фото: Getty Images

Представник МЗС Росії Марія Захарова відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про видачу російських паспортів жителям Донбасу. Він вважає це порушенням Мінських угод, а в російському відомстві назвали паспортизацію регіону гуманітарних жестом.

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Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Ми не раз говорили, що надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеним гуманітарним заходом в умовах введеної Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку згідно з Мінськими угодами він повинен зняти. Через те, що Київ цього не робить, жителі Донецька і Луганська вже сім років зазнають утиску в своїх правах", – йдеться в заяві.

Вона заявила, що це нібито повністю відповідає міжнародній практиці. До того ж, мовляв, жителі інших регіонів України в "великих кількостях" отримують паспорти Польщі, Угорщини та Румунії.

Раніше ми повідомляли, що на всеукраїнський референдум може бути винесено питання стіни між вільною України і ОРДЛО. Якщо у Києва не вийде будь-яких альтернативних домовленостей з США, Росією і паралельно в "нормандському форматі".

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