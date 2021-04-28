У Росії тіктокер загинув під час перекиду на рулонах туалетного паперу (фото)

Під час небезпечного трюку 24-річний хлопець, який керував автомобілем, скоїв наїзд на свого брата

У Росії під час зйомок відео для соціальної мережі TikTok загинув 21-річний блогер Степан Морков.

Реклама

Як повідомляє Слідчий комітет РФ, хлопець разом зі своїм братом в прямому ефірі знімали трюк з автомобілем на відео.

Під час виконання трюку, 24-річний хлопець, який керував автомобілем, скоїв наїзд на свого брата, який помер на місці.

Реклама

Як повідомляють російські Telegram-канали, хлопець хотів забратися на рулони туалетного паперу, а його брат повинен був проїхати крізь цю 1,5 метрову гору.

У момент, коли хлопець повинен був стрибнути і приземлитися на землю, він зачепився за дах машини і вдарився головою об асфальт.

Нещодавно в Росії в місті Каспійськ (Дагестан) через гру з соцмережі TikTok двоє школярів потрапили до лікарні з травмами.