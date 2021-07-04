У Росії трирічна дитина вистрілила собі в обличчя

У Росії в місті Балаково Саратовської області трирічна дитина вистрілила собі в обличчя – її у важкому стані госпіталізували з серйозними травмами.

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Про це пише mk.ru.

Як розповідають батьки хлопчика, він грав зі зброєю, зарядженою світло-шумовими кулями. Попередньо відомо, що постраждалій дитині потрібна операція в обласній лікарні.

Зараз правоохоронні органи з'ясовують всі обставини події.

Нещодавно ми писали про те, що в Києві з вікна дев'ятого поверху випала дворічна дівчинка. НП подія сталася в Святошинському районі столиці, на вулиці Феодори Пушиної. Дитина сперлась об москітну сітку і впав з висоти. На жаль, отримані травми виявилися несумісні з життям, дитина загинула.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві на вулиці Юрія Іллєнка, 42, в недобудованому будинку Шевченківського району сталася НП – впала дитина і потребувала допомоги рятувальників.

Нагадаємо, що в селі Кийлів Бориспільського району 10-річна дівчинка і 4-річний хлопчик впали в яму вуличного туалету. Дівчинка загинула, а хлопчик доставлений в лікарню без свідомості. Як розповіли "Сьогодні" в поліції Київської області, діти спочатку намагалися рятуватися самотужки.