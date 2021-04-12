В Росії вчителька одна вийшла на протест проти війни з Україною

На тлі можливого військового загострення і стягування військ РФ до кордонів України, в російському Пскові вчителька влаштувала одиночний протест проти війни.

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Протестувала проти збройної агресії Росії на Донбасі проста вчителька Ірина Мілютіна. Акцію вона влаштувала в центрі Пскова. В руках тримала плакат з написом "Ні – війні! Росія і Україна – не вороги".

Перехожі реагували по-різному: хтось підтримував мітинги, хтось – заперечував військову присутність Росії на сході України.

Поодинокі пікети в Росії не заборонені, але за умови, що мітингувальник не приховує обличчя і не влаштовує акцію під адмінспорудами.

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Тим часом Росія продовжує створювати військову напругу поблизу кордону і лякає можливим нападом на Україну. При цьому Росія відмовилася пояснити присутність військ поблизу України, проігнорувавши переговори в ОБСЄ.

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А ось колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал Ігор Романенко не виключає можливого нападу Росії на Київзі сторони Білорусі, але сумнівається, що окупанти вторгнуться у столицю.

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