Русский
$ 27,46
32,79
  1. Світові новини
  2. Росія

У Росії впав військовий літак, усі загинули (фото, відео)

25 червня 2021 1:40

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Після падіння вертольота Росгвардіі, який нібито виконував навчально-тренувальний політ, почалася пожежа

Катастрофа вертольота Росгвардії у Ленінградській області / колаж "Сьогодні"

Катастрофа вертольота Росгвардії у Ленінградській області / колаж "Сьогодні"

У Росії в Ленінградській області впав і повністю згорів транспортно-бойовий вертоліт Мі-8, що здійснював навчально-тренувальний політ. Всі, хто перебували на борту, загинули.

Реклама

Про це повідомило РБК з посиланням на прес-службу ГУ МНС по Ленінградській області.

На місці катастрофи вертольота / t.me/ENews112

На місці катастрофи вертольота / t.me/ENews112

Аварія сталася в Гатчинському районі біля села Корпікюля, вертоліт належав Росгвардіі.

Реклама

"Транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 авіаційної ескадрильї Північно-Західного округу Росгвардії у результаті авіаційної події впав у Ленінградській області. Вертоліт виконував навчально-тренувальний політ без засобів озброєння на борту", – повідомили в обласному ГУ МНС.

На місці катастрофи вертольота / t.me/ENews112

На місці катастрофи вертольота / t.me/ENews112

Не пропусти!
Французькі вболівальники переплутали Бухарест і Будапешт. Їх прийняли за українців
Французькі фани приїхали до Бухареста замість Будапешта

Після падіння вертольота почалася пожежа, на фото і відео з місця інциденту видно стовп чорного диму.



За попередньою інформацією Росгвардії, всі три члени екіпажу, що перебували на борту (пілот, другий пілот і бортінженер), загинули.

Реклама

Причини аварії встановлюються.

Зазначимо, минулого року ще один вертоліт Мі-8 Повітряно-космічних сил Росії розбився у Московській області при виконанні навчально-тренувального польоту без боєкомплекту, тоді також загинув весь екіпаж.

Нагадаємо, у травні в Білорусі в Барановичах впав військово-навчальний літак Як-30. Двоє льотчиків катапультувалися, але обидва загинули.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Путін жартував, Байден шукає спільні теми. Перші слова президентів США і Росії в Женеві
Путін жартував, Байден шукає спільні теми. Перші слова президентів США і Росії в ЖеневіІнші країни
У Москві чутно вибухи – що сталося (оновлено)
У Москві чутно вибухи – що сталося (оновлено)Росія
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з Україною
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з УкраїноюРосія
Не було ніякої ворожості. Путін про переговори з Байденом
Не було ніякої ворожості. Путін про переговори з БайденомРосія
"Україна вступить в НАТО, але втратить Донбас і Крим?" – в чому полягає план БайденаВлада
Чорне море ніколи не було
Чорне море ніколи не було "російським озером": Данілов показав старовинну картуВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти