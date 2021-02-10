У Росії ураганний вітер зносить дахи, люди тримаються за стовпи, щоб "не полетіти" (відео)

Жителям Магадана рекомендували не виходити з дому, школярам дозволили не ходити на заняття

У російському місті Магадан вирує негода – там ураганний вітер вже накоїв біди. Вулицями розкидані зірвані з будівель дахи і ледь не зносить людей з поверхні землі. Відповідне відео опубліковано в YouTube.

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Росіяни знімають наслідки урагану: водії їдуть дорогами міста і показують, як біля будинків та магазинів валяються зірвані дахи та інші слабо прикручені конструкції, а мешканці показують з балконів сусідні будинки вже без даху.

Також було знято кумедне відео, як посеред вулиці перехожих буквально здуває вітер, одна людина тримається за металевий дорожній знак, щоб не полетіти.

Жителям рекомендували не виходити з дому, школярам дозволили не ходити на заняття. За повідомленням МНС, ураган триватиме ще два дні.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на Італію ринули сильні снігопади, там на допомогу покликали військових.

А тим часом Україну вже третій день замітає снігом. Через снігопади замело дороги між населеними пунктами, міста страждають від "сніжних" заторів, і снігоприбиральна техніка не справляється. Всі подробиці снігового апокаліпсису в Україні з фото і відео.

Відео: Сьогодні

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