Світ
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

У Росії побачили в спалаху віспи мавп "американський слід" – заява міноборони

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 травня, 17:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Кремлі дійшли висновку, що за спалахом хвороби може стояти Пентагон
Ігор Кирилов виступив із несподіваною заявою щодо поширення віспи мавп
Ігор Кирилов виступив із несподіваною заявою щодо поширення віспи мавп / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міноборони Росії вважають, що до спалаху віспи мавп можуть бути причетні американські військові біолабораторії.

Таку заяву зробив 27 травня начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кіріллов. За його словами, віспа мавп була занесена з Нігерії, де працює щонайменше чотири біолабораторії США, повідомляє Telegram-канал Mash.

Реклама

"У відомстві підкреслили, що 98% хворих на віспу мавп – чоловіки старші 20 років нетрадиційної орієнтації. А за спалахом хвороби можуть стояти в Пентагоні: адже американські інструктори навчали українців екстреному реагуванню на спалахи натуральної віспи. Більше того, вакцинація військових і медиків США говорить про те, що Вашингтон розглядає збудник віспи як пріоритетний біоагент", – йдеться в повідомленні.

Лікар Комаровський розповів, чи варто боятися віспи мавп

Доктор Євген Комаровський пояснив, що являє собою вірус віспи мавп і чи треба його боятися.

"Особливість віспи мавп полягає в тому, що її симптоми практично аналогічні тим, які бувають при натуральній віспі, хоча вони значно легші за своїми проявами", – сказав доктор Комаровський.

За його словами, для того, щоб заразитися віспою мавп, потрібен дуже тісний і досить тривалий контакт із хворим.

Так як симптоми двох описаних вище захворювань практично схожі, вакцина та противірусні засоби від натуральної віспи ефективні і при захворюванні на віспу мавп.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 27 травня
1
Особовий склад 29750
Особовий склад
2
Літаки 206
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1322
Танки
5
ББМ 3246
ББМ
6
Артилерія 623
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 503
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2226
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Прикордонник, який зупинив ворога… Полковник Віталій Кучерявий - начальник відділу КПВВ «Щастя» Луганського прикордонного загону. Його підрозділ одним з перших зустрів ворога, протягом довгого часу відбиваючи атаки. Десятки одиниць знищеної техніки, взяті в полон окупанти, врятовані життя побратимів - так проявив себе полковник Кучерявий. Загинув під час бою. Герой України. Посмертно.

Історії звитяг
Нескорені
Знайомтесь, Бакс – пес породи бельгійська вівчарка. Кинутого окупантами собаку знайшли і приручили українські нацгвардійці, і тепер Бакс – на боці України. За місяць вивчив команди українською мовою та вже приступив до служби у Миколаївській області.
Історія чотирилапого бійця
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29290.7

Bitcoin Cash (BCH)

179.2

Binance Coin (BNB)

307.8

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

23.23

Litecoin (LTC)

63.78

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
-
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти