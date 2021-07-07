У Росії в банку людей взяли в заручники (оновлено)

Будинок, в якому знаходиться відділення банку, оточили співробітниками силових структур в касках і бронежилетах

Перші фотографії з місця захоплення заручників у Тюмені. Фото: соцмережі, колаж "Сьогодні"

У Тюмені чоловік захопив відділення банку і взяв в заручники трьох осіб. Через деякий час його затримали.

Про це повідомляють в соцмережах.

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Злочинець вимагав 15 мільйонів рублів. Правоохоронці оточили будівлю. На переговори до відділення зайшли співробітники банку. Близько 50 осіб евакуювали з житлового будинку.

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Нагадаємо, 11 травня, в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв пробрався зі зброєю до школи і відкрив вогонь по учнях і вчителях, у результаті загинули щонайменше 10 людей, десятки поранені. Стрілка згодом затримали правоохоронці.

Крім того, у листопаді 2020 в Росії солдат-строковик відкрив стрілянину по людях. За словами свідків, зловмисник готувався до нападу і спеціально чекав автобус біля зупинки. Відкривши вогонь по пасажирах з мисливської рушниці, стрілок зник у лісі.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: