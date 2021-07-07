Русский
$ 27,25
32,26
  1. Світові новини
  2. Росія

У Росії в банку людей взяли в заручники (оновлено)

7 липня 2021 9:58

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Будинок, в якому знаходиться відділення банку, оточили співробітниками силових структур в касках і бронежилетах

Перші фотографії з місця захоплення заручників у Тюмені. Фото: соцмережі, колаж "Сьогодні"

Перші фотографії з місця захоплення заручників у Тюмені. Фото: соцмережі, колаж "Сьогодні"

У Тюмені чоловік захопив відділення банку і взяв в заручники трьох осіб. Через деякий час його затримали.

Про це повідомляють в соцмережах.

Реклама

Злочинець вимагав 15 мільйонів рублів. Правоохоронці оточили будівлю. На переговори до відділення зайшли співробітники банку. Близько 50 осіб евакуювали з житлового будинку.

Читайте також: Росіянин з сокирою взяв у заручники шістьох дітей: відео

Нагадаємо, 11 травня, в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв пробрався зі зброєю до школи і відкрив вогонь по учнях і вчителях, у результаті загинули щонайменше 10 людей, десятки поранені. Стрілка згодом затримали правоохоронці.

Не пропусти!
Відео голів та огляд матчу Італія – Іспанія в півфіналі Євро-2020
Італія і Іспанія зустрічалися у півфіналі Євро-2020

Крім того, у листопаді 2020 в Росії солдат-строковик відкрив стрілянину по людях. За словами свідків, зловмисник готувався до нападу і спеціально чекав автобус біля зупинки. Відкривши вогонь по пасажирах з мисливської рушниці, стрілок зник у лісі.

Реклама

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Це червона лінія": у Путіна озвучили їхній найбільший страх щодо УкраїниВлада
Якийсь дитячий страх: Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО
Якийсь дитячий страх: Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТОВлада
Українське судно подало сигнал лиха в Чорному морі – ексклюзивні подробиці від капітана (оновлено)
Українське судно подало сигнал лиха в Чорному морі – ексклюзивні подробиці від капітана (оновлено)Росія
У Росії зник пасажирський літак – міг впасти в море: що відомо про катастрофу
У Росії зник пасажирський літак – міг впасти в море: що відомо про катастрофуРосія
"Наїзди" через корінні народи виглядають безглуздо: "слуга народу" присоромив ПутінаВлада
Путін не хоче зустрічатися із Зеленським: назвав абсурдну причину
Путін не хоче зустрічатися із Зеленським: назвав абсурдну причинуРосія

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти