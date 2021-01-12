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У Росії в пожежі загинули вісім осіб: мати з дитиною перед смертю просили допомоги в соцмережах

12 січня, 06:33

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Жінка виявилася під замком з дитиною

У Росії в місті Єкатеринбург сталася пожежа в дев'ятиповерховому будинку – загинули вісім осіб, серед них дитина.

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Про це повідомляє ВBC.

За попередньою інформацією, одна з версій виникнення потужного займання – необережне поводження з вогнем.

Фото: МНС Росії

Фото: МНС Росії

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Фото: МНС Росії

Фото: МНС Росії

Фото: МНС Росії

Фото: МНС Росії

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90 осіб були евакуйовані до сусідньої гімназії.

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Однією з жертв пожежі стала жінка 1982 року народження, яка разом із семирічною дочкою просила допомоги в Twitter.

"Допоможіть. Горимо. Викличте пожежників. Я з дитиною під замком. Квартира знизу горить, задихаємося. Дев'ятий поверх, вмираємо", – написала мешканка будинку.

Дитина померла по дорозі до лікарні. Наразі з'ясовуються всі деталі події.

Раніше повідомлялося, що десять немовлят загинули під час пожежі в реанімаційному відділенні державної лікарні на заході Індії.

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Росія Єкатиренбург пожежа
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