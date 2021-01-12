У Росії в пожежі загинули вісім осіб: мати з дитиною перед смертю просили допомоги в соцмережах

У Росії в місті Єкатеринбург сталася пожежа в дев'ятиповерховому будинку – загинули вісім осіб, серед них дитина.
Про це повідомляє ВBC.
За попередньою інформацією, одна з версій виникнення потужного займання – необережне поводження з вогнем.
90 осіб були евакуйовані до сусідньої гімназії.
Однією з жертв пожежі стала жінка 1982 року народження, яка разом із семирічною дочкою просила допомоги в Twitter.
"Допоможіть. Горимо. Викличте пожежників. Я з дитиною під замком. Квартира знизу горить, задихаємося. Дев'ятий поверх, вмираємо", – написала мешканка будинку.
Дитина померла по дорозі до лікарні. Наразі з'ясовуються всі деталі події.
Раніше повідомлялося, що десять немовлят загинули під час пожежі в реанімаційному відділенні державної лікарні на заході Індії.
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