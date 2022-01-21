У Росії влада обманула людей на великі гроші

У Росії людей "кинули" на гроші. Там продають ПЛР-тести у декілька разів дорожче, ніж треба.
Про це під час виступу в Держдумі розповів депутат Олег Нілов.
Деталі
За словами Олега Нілова, закупівельна ціна ПЦР-тестів в Міністерства промисловості і торгівлі Російської Федерації — 120-150 рублів. Однак росіянам тести на коронавірус продають у 15 разів дорожче.
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"Я ставив питання про ціну виробникам про вартість виробництва експрес-тестів. Мінпромторг відповідає, що це комерційна таємниця. Добре, повідомте ціну, за якою ви закуповуєте ПЛР-тести. Повідомили — 120-150 рублів. Тоді чому півтори-дві тисячі (рублів) — вартість ПЛР-тесту для людей? Хто на цьому нагріває руки?", — поцікавився Олег Нілов на засіданні Держдуми.
Член "Справедливої Росії" пообіцяв залучити до розв'язання проблеми Федеральну антимонопольну службу (ФАС) і прокуратуру.
Росіянам запропонували труси з Путіним
На російському сайті продають чоловічі труси із портретом президента РФ Володимира Путіна. На виробі зображено малюнок, де господар Кремля у скафандрі, як космонавт.
Така модель спідньої білизни з'явилася в інтернет-магазині Wildberries. Одна пара трусів коштує 1318 рублів зі знижкою (483 грн).