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У Росії військовослужбовиці дали 8 років в'язниці за роботу на українську розвідку

4 червня, 21:29

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Підозрювана нібито два роки видавала українській розвідці довірені їй по службі відомості

Тетяна Кузьменко / фото: ФСБ РФ

Тетяна Кузьменко / фото: ФСБ РФ

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив російську військовослужбовця Тетяну Кузьменко до восьми років колонії нібито за зраду.

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Про це з посиланням на прес-службу суду повідомляє ТАСС.

Держзвинувачення просило для жінки 12 років позбавлення волі, проте Кузьменко отримала в півтора раза менше і відстрочку на два роки до досягнення дитиною 14-річного віку. Справу розглядали в особливому порядку і закритому режимі через матеріали с грифом "цілком таємно".

Тетяна Кузьменко / фото: ФСБ РФ

Тетяна Кузьменко / фото: ФСБ РФ

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Як заявили в прес-службі, вирок не вступив в силу і може бути оскаржений в апеляційному порядку у встановлені законом строки.

Агентство також повідомило, що в квітні 2020 року ФСБ повідомляла: контррозвідка нібито припинила діяльність агентурної групи, яку створив і курирував такий собі начальник підрозділу української розвідки полковник Олег Ахмедов.

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До складу групи входили військовослужбовиця ЗС РФ, підозрювана у видачі в 2017-2018 рр. українській розвідці довірених їй по службі відомостей, що становили держтаємницю, і громадянин України, якого підозрюють у шпигунській діяльності за завданням української спецслужби.

За даними джерела ТАСС, були затримані російська військовослужбовиця Кузьменко і громадянин України Костянтин Ширінг. Стосовно них порушено кримінальні справи про держзраду і шпигунство відповідно. Кузьменко помістили під домашній арешт, Ширінга арештували й етапували до Москви.

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Костянтин Ширінг​ / фото ФСБ РФ

Костянтин Ширінг​ / фото ФСБ РФ

Ширінг нібито за завданням Ахмедова обладнав в Криму схрони з боєприпасами і вибуховими речовинами, які він доставив з України. За даними ФСБ, українська розвідка планувала диверсійно-терористичні акти на півострові.

Схрон з вибухівковою ​ / фото ФСБ РФ

Схрон з вибухівковою ​ / фото ФСБ РФ

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Нагадаємо, в квітні 2020 сайт "Сьогодні" писав, що в окупованому Криму ФСБ затримала українця, який нібито готував теракти на об'єктах критичної соціальної та військової інфраструктури і намагався завербувати жителів півострова. Другою затриманою виявилася російська військовослужбовиця, яку підозрюють у видачі українцям "довірених їй по службі відомостей, що становлять державну таємницю".

Окремо окупанти заявили про припинення діяльності агентурної групи, членів якої нібито завербував і курирував Ахмедов. 9 квітня 2021 Лефортовський суд Москви заочно арештував Ахмедова нібито за підготовку терактів і спробу вербування жителів півострова.

Нагадаємо, новини "Сьогодні" також повідомляли про таке:

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