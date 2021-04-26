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У Росії порушили справу через інтерв'ю Юрія Дудя

26 квітня, 15:35

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Популярного російського блогера і журналіста підозрюють в пропаганді наркотиків – йому загрожує адміністративна стаття

Російські правоохоронці провели перевірку інтерв'ю популярного журналіста Юрія Дудя і порушили адміністративну справу.

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Про це повідомляє Meduza.

На початку квітня активісти організації Ліга безпечного інтернету звернулися до Головного управління з контролю за оборотом наркотиків МВС РФ зі скаргою на пропаганду наркотиків і психотропних речовин в декількох інтерв'ю Дудя.

Які саме записи вони мають на увазі, в організації не уточнили, але ЗМІ зазначають, що мова йде про відео з блогером Івангаем (Іваном Рудським).

Пізніше в управлінні МВС по Москві заявили, що почали перевірку.

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26 квітня директор Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна заявила, що отримала відповідь на звернення: "порушено справу про адміністративне правопорушення та проводиться службове розслідування". Однак щодо кого саме порушено справу – Дудя або Рудського – вона не уточнила.

Якщо Дудя визнають винним, йому загрожуватиме штраф і тимчасова заборона на роботу.

Нагадаємо, що минулого року Юрій Дудь підняв питання масової загибелі морських тварин на Камчатці і закликав владу вирішити проблему.

Також ми писали, що цього місяця стосовно російського репера Моргенштерна теж завели адміністративну справу про пропаганду наркотиків в кліпах.

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Росія інтерв'ю наркотики блогер дудь Юрій Дудь
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