У Росії порушили справу через інтерв'ю Юрія Дудя

Російські правоохоронці провели перевірку інтерв'ю популярного журналіста Юрія Дудя і порушили адміністративну справу.
Про це повідомляє Meduza.
На початку квітня активісти організації Ліга безпечного інтернету звернулися до Головного управління з контролю за оборотом наркотиків МВС РФ зі скаргою на пропаганду наркотиків і психотропних речовин в декількох інтерв'ю Дудя.
Які саме записи вони мають на увазі, в організації не уточнили, але ЗМІ зазначають, що мова йде про відео з блогером Івангаем (Іваном Рудським).
Пізніше в управлінні МВС по Москві заявили, що почали перевірку.
26 квітня директор Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна заявила, що отримала відповідь на звернення: "порушено справу про адміністративне правопорушення та проводиться службове розслідування". Однак щодо кого саме порушено справу – Дудя або Рудського – вона не уточнила.
Якщо Дудя визнають винним, йому загрожуватиме штраф і тимчасова заборона на роботу.
Нагадаємо, що минулого року Юрій Дудь підняв питання масової загибелі морських тварин на Камчатці і закликав владу вирішити проблему.
Також ми писали, що цього місяця стосовно російського репера Моргенштерна теж завели адміністративну справу про пропаганду наркотиків в кліпах.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк