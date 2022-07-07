У Росії висунули Джонсону несподіване обвинувачення

Спікер Держдуми назвав британського прем'єра "ідеологом війни проти Росії"

Британського прем'єра Джонсона звинуватили в обстрілах Бєлгорода та Курська / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін звинуватив в обстрілі "мирних російських міст" прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, що йде з посади.

У своєму Telegram-каналі Володін різко прокоментував відставку британського прем'єра і обізвав його "клоуном".

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"Борис Джонсон стоїть за обстрілами наших мирних міст – Бєлгорода, Курська. Піддані Британії мають це знати. Він один із головних ідеологів війни проти Росії до останнього українця. Правильно лідерам європейських держав задуматися, до чого призводить така політика", – написав спікер Держдуми.

Раніше Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів та чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що виконуватиме обов'язки голови партії та уряду, поки не буде обрано наступника.

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Обстріл Бєлгорода

Нагадаємо, у російському Бєлгороді вночі 3 липня пролунали потужні вибухи. Пізніше з'ясувалося, що прилетіла російська ракета. Зокрема, в одному з пошкоджених будинків застрягли фрагменти ракет ЗРПК "Панцир С1". Таких ЗРК немає на озброєнні ЗС України, натомість їх має РФ. Отже, РФ вкотре сама себе обстріляла.

Внаслідок обстрілу постраждали 50 житлових будинків, серед них 11 багатоквартирних, решта – приватні. 5 будинків зруйновано повністю. 5 людей загинулои, 4 отримали поранення.

Росія звинуватила Україну в обстрілі Бєлгорода ракетами.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь заявив, що Кремль підтримує антиукраїнську істерію у суспільстві, обстрілюючи власні міста.