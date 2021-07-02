У Росії винесли вирок черговому "шпигуну України"

Черговому росіянину винесли вирок за "шпигунство" на користь України. Фото: колаж "Сьогодні"
Слідом за пенсіонеркою з Криму, яку окупаційна влада відправила в колонію нібито за "шпигунство на користь України", вирок за аналогічним звинуваченням винесли також жителю Кубані.
Про це 2 липня повідомила пресслужба Краснодарського крайового суду РФ.
Андрія Пікулу 1991 року народження звинувачують в тому, що нібито восени 2018 року його завербувала розвідка України.
Прокуратура стверджує, що підсудний збирав і передавав українським спецслужбам секретну інформацію, що їх цікавила.
За це йому пропонували допомогти з оформленням реєстрації, вирішенням побутових питань та заступництво під час перебування в Україні.
Після того, як на закритому засіданні Пікула повністю визнав свою провину, суддя оголосив його винним в передачі іноземній державі відомостей, що становлять державну таємницю (ст. 275 КК РФ), і засудив до восьми років колонії і позбавив звання лейтенант запасу.
Нагадаємо, що менш ніж місяць тому Південний окружний військовий суд засудив російського військовослужбовця Тетяну Кузьменко до восьми років колонії нібито за зраду – нібито вона теж шпигувала для України.
До того ж, в окупованому Криму залишається під вартою журналіст радіо "Свобода" Владислав Єсипенко, якого два дні катували для дачі свідчень в шпигунстві.
Що ще обговорюють в Україні та світі 2 липня, дивіться у відеосюжеті: