У Росії винесли вирок черговому "шпигуну України"

Черговому росіянину винесли вирок за "шпигунство" на користь України. Фото: колаж "Сьогодні"

Слідом за пенсіонеркою з Криму, яку окупаційна влада відправила в колонію нібито за "шпигунство на користь України", вирок за аналогічним звинуваченням винесли також жителю Кубані.

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Про це 2 липня повідомила пресслужба Краснодарського крайового суду РФ.

Андрія Пікулу 1991 року народження звинувачують в тому, що нібито восени 2018 року його завербувала розвідка України.

Прокуратура стверджує, що підсудний збирав і передавав українським спецслужбам секретну інформацію, що їх цікавила.

За це йому пропонували допомогти з оформленням реєстрації, вирішенням побутових питань та заступництво під час перебування в Україні.

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Після того, як на закритому засіданні Пікула повністю визнав свою провину, суддя оголосив його винним в передачі іноземній державі відомостей, що становлять державну таємницю (ст. 275 КК РФ), і засудив до восьми років колонії і позбавив звання лейтенант запасу.

Нагадаємо, що менш ніж місяць тому Південний окружний військовий суд засудив російського військовослужбовця Тетяну Кузьменко до восьми років колонії нібито за зраду – нібито вона теж шпигувала для України.

До того ж, в окупованому Криму залишається під вартою журналіст радіо "Свобода" Владислав Єсипенко, якого два дні катували для дачі свідчень в шпигунстві.

Що ще обговорюють в Україні та світі 2 липня, дивіться у відеосюжеті: