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У Росії вибухнув автобус, є важко поранені (фото, відео)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
12 серпня, 22:19
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Російські ЗМІ повідомляють про 12 постраждалих в результаті вибуху у Воронежі, одній із них нібито відірвало ноги. На місці працює ФСБ
У воронезькій маршрутці прогримів сильний вибух / колаж "Сьогодні"
У воронезькій маршрутці прогримів сильний вибух / колаж "Сьогодні"

У Воронежі (Росія) у четвер увечері прогримів вибух у маршрутному автобусі, в результаті, за непідтвердженими даними постраждало близько 12 людей, повідомляють російські ЗМІ.

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Водночас у службі швидкої допомоги кажуть про шість поранених, повідомив "Інтерфакс".

У Воронежі вибухнув автобус / VK/cityvrn
У Воронежі вибухнув автобус / VK/cityvrn

Співрозмовник агентства зазначив, що підозрюють детонацію у транспортному засобі відразу кількох газових балонів.

"За попередніми даними, в маршрутному автобусі здетонували кілька газових балонів. Постраждали шестеро людей, їх госпіталізують у реанімацію", – заявило джерело.

Водночас деякі російські ЗМІ повідомляють про 12 постраждалих у результаті вибуху, а одній з постраждалих нібито відірвало ноги.

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Крім того, телеграм-канал Ateo Breaking стверджує, що причина вибуху зовсім не газовий балон і зараз на місці події працюють співробітники ФСБ.

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