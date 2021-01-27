У Росії затримали соратницю Навального Любов Соболь

У Росії на 48 годин затримали політика і юриста-розслідувача Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь.

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Про це йдеться на її сторінці в Twitter.

Адвокат Соболь Володимир Воронін повідомив, що її затримали за статтею про порушення санітарно-епідеміологічних правил.

Він уточнив, що її везуть в ІТТ на Петрівку (Москва).

Також напередодні акцій протесту на підтримку Навального суд в Москві оштрафував Соболь на 250 тисяч рублів (приблизно 93 тисячі гривень) за заклик до участі в протестних акціях.

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До речі, напередодні співробітники поліції на 48 годин затримали брата опозиціонера Олексія Навального Олега.

Нагадаємо, в квартирах лідерів опозиції пройшли масові обшуки. Силовики прийшли в квартиру дружини Олексія Навального Юлії. Двері в квартиру Юлії Навального зламали, не чекаючи адвокатів. Адвокатів всередину не пустили.

Нагадаємо, також обшуки були і в студії "Навальний LIVE", у Фонді боротьби з корупцією, в квартирі батька координатора московського штабу Навального Олега Степанова.

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