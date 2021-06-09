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У Росії затримали блогера-мільйонника Юрія Хованського: відео визнання

9 червня 2021 17:57

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Чоловіка звинуватили у виправданні тероризму через пісню, виконану ним в Instagram ще торік – Хованський розкаявся і визнав свою неправоту

Юрія Хованського звинуватили у виправданні тероризму. Фото: instagram.com/yurykhovansky

Юрія Хованського звинуватили у виправданні тероризму. Фото: instagram.com/yurykhovansky

У Росії затримали популярного YouTube-блогера і артиста Юрія Хованського. 31-річного чоловіка звинувачують у виправданні тероризму.

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Про це повідомляє Meduza.

Увечері 8 червня до квартири Хованського в Санкт-Петербурзі прийшли співробітники правоохоронних органів. Його доставили до поліції, де пред'явили звинувачення в порушенні статті 205.2 КК РФ ("Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму").

Затриманий зізнався у скоєному.

"Виконував пісню з виправданням тероризму. Повністю розкаююсь, визнаю свою провину", – каже він на відео, опублікованому Слідчим комітетом РФ.

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Йдеться про пісню, яку блогер виконав ще в липні 2020 року під час стріму іншого відеоблогера Андрія Ніфедова. У пісні Хованський прославляв чеченських терористів Шаміля Басаєва і Салмана Радуєва, які організували теракт в "Норд-Ості"

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Пізніше він вибачився за свій вчинок і зізнався, що йому соромно за скоєне.

На YouTube-канал Юрія Хованського підписані понад 4,4 млн осіб, проте на своєму каналі він скандальну пісню не публікував.

Нагадаємо, минулого місяця в Санкт-Петербурзі побили блогерів, які в спідницях, з макіяжем і у взутті на підборах знімали ролик на дитячому майданчику.

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А 1 червня в Росії затримали опозиціонера Дмитра Гудкова. Його звинуватили в несплаті боргу за договором про оренду, проте через 48 годин в ІТТ відпустили, після чого Гудков втік до України.

Про що ще говорять в Україні та світі 9 червня, дивіться у відеосюжеті:

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