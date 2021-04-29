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У Росії закрилася мережа штабів Навального

29 квітня, 11:07

Денис Беспалов Денис Беспалов

Соратники російського опозиціонера розпускають штаби, щоб не потрапити під кримінальні справи про екстремізм

У Росії офіційно розпускають мережу регіональних штабів опозиційного політика Олексія Навального. Таке рішення було прийнято після того, як прокуратура Москви призупинила роботу штабів.

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Про це в Telegram повідомив соратник Навального Леонід Волков.

"Збереження роботи мережі штабів Навального в нинішньому вигляді неможливо: воно негайно буде підведено під статтю про екстремізм і спричинить за собою кримінальні терміни для тих, хто працює в штабах, хто співпрацює з ними, хто їм допомагає" – написав Волков.

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За його словами, ребрендинг не допоможе.

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"Ми не зможемо навіть зробити вигляд, що це тепер якась інша організація – лише "експерти" зі слідчого комітету вирішуватимуть, це інша організація або та ж сама, і тут вже не треба бути експертом, щоб передбачити, що вони вирішать. На жаль, працювати в таких умовах неможливо", – додав він.

Нагадаємо, прокуратура Москви припинила діяльність штабів опозиціонера Олексія Навального і попросила суд тимчасово зупинити роботу Фонду боротьби з корупцією. Рішення прийнято у справі про визнання ФБК і штабів екстремістськими організаціями.

Як відомо, 21 квітня в багатьох містах Росії пройшли масові акції протесту в підтримку засудженого опозиціонера. Більш детально читайте в матеріалі "Сьогодні" Звірства ОМОНу з електрошокерами і колони автозаків: всі подробиці дня протестів за Навального.

ОМОН ловить протестувальників. Джерло: twitter.com/novaya_gazeta

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