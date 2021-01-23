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У Росії завершилися акції на підтримку Навального: майже 3 тис. затриманих

23 січня, 22:22

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Серед затриманих понад 300 неповнолітніх

У містах Росії фактично завершилися акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які выдбувалися в суботу 23 січня. Зокрема в Москві всі вулиці і площі, де збиралися учасники протесту, зараз порожні, протестувальники наразы залишилися в основному в прилеглих дворах, повідомляють російські ЗМІ.

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Так, у районі ізолятора "Матроська тиша", де утримують під вартою Навального, і метро "Сокольники", за повідомленнями очевидців, нікого не залишилося, ОМОН також розходиться.

Зазначається, що це було останнє місце, де відбувалися зіткнення з поліцією і затримання в столиці.

Своєю чергою правозахисники вже заявили про понад 2700 затриманих на сьогоднішніх протестах по всій Росії. Найбільше затриманих, очікувано, в Москві – понад тисячу людей, причому з них понад 300 – неповнолітні.

У Санкт-Петербурзі затримали майже 400 людей, у інших містах Росії – від кількох людей до кількох десятків затриманих.

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Експерти кажуть про наймасовішу акцію протесту в Москві за кількістю учасників протесту з усіх неузгоджених мітингів у місті з 2013 року.

Зокрема, за підрахунками проекту "Білий лічильник", 23 січня на вулиці російської столиці вийшли понад 20 тисяч людей, а за оцінкою кореспондентів агентства Reuters, протестувальників було близько 40 тисяч.

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Нагадаємо, 23 січня у Росії відбувалися масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який був арештований в аеропорту після прильоту з Німеччини.

Ми також писали, що в Санкт-Петербурзі поряд з площею Повстання, де затримували протестувальників, омонівець з усієї сили вдарив у живіт жінку, яка намагалася заступитися за затриманого.

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Росія протести затримання Олексій Навальний
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