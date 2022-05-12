У Росії заявили, що затримали "агента СБУ, який готував теракт"

Чоловік нібито планував здійснити вибухи на території країни, щоб таким чином змусити владу припинити війну в Україні

Чоловік нібито планував вчинити вибух / Колаж "Сьогодні"

Курській області співробітники ФСБ затримали місцевого жителя, який нібито готував теракт "за погодженням зі спецслужбами України".

Про це повідомляє ТАРС із посиланням на ФСБ Росії.

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За інформацією ФСБ, чоловік планував здійснити вибух на території "одного або кількох об'єктів інфраструктури Курська, де масове скупчення людей". Таким чином, він хотів змусити владу припинити війну в Україні.

Здійснивши злочин, росіянин збирався виїхати до України.

"Дома у чоловіка знайшли дві вибухівки, травматичну зброю та нацистську літературу", – йдеться у повідомленні.

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СБУ запобігла теракту в центрі Запоріжжя

СБУ запобігла теракту у Запоріжжі та затримала його виконавця, яким виявився 56-річний житель Дніпра. Чоловік хотів посіяти хаос та паніку. Для цього він спланував злочин у місці масового скупчення людей у центрі міста. СБУ затримала правопорушника та знешкодила вибухівку.

Порушник намагався "заплутати сліди" і за два дні до запланованої дати теракту прибув до Запоріжжя із західного регіону.

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