У Росії жінки вийшли на акцію солідарності з Юлією Навальною і жінками-політв'язнями (фото, відео)

У неділю, 14 лютого, у двох великих містах Росії – Москві та Петербурзі – проходять акції солідарності з Юлією Навальною і жінками-політв'язнями.

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Про це повідомляє телеканал "Дождь".

За даними "Білого лічильника", станом на 15:00 в Москві 235 жінок вийшли на акцію "Ланцюг солідарності". Поліція поки що нікого не затримує.

Учасниці акції скандують: "Любов сильніша за страх" і "Свободу політв'язням!".

До них приєдналися члени "Волонтерської роти Бойового братерства", вони на знак солідарності на початку акції подарували всім дівчатам квіти.

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Мітинг на підтримку політв'язнів проходить і в Казані. Його погодили з владою, але людей на місце довгий час не пускали. Поліцейські встановили металошукачі. Перед рамками утворилася черга з охочих потрапити на акцію, труднощі зі входом пояснюють тим, що мітинг узгоджений на 200 учасників.

/ Фото: t.me/nexta_live

Нагадаємо, що 2 лютого Симонівський суд Москви виніс вирок Олексію Навальному, скасувавши умовний строк, до якого його засудили раніше. Опозиціонер отримав 3,5 року колонії загального режиму. В Громадській спостережній комісії стверджують, що його збираються відправити в одну з колоній Центрального федерального округу РФ.

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Також ми писали, що прихильники опозиціонера відмовилися проводити нові акції протесту на його підтримку – демонстрації продовжать не раніше ніж весною.

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