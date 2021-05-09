Русский
$ 27,72
33,41
  1. Світові новини
  2. Росія

У Росії журналістка наплювала на ветерана заради чиновника (відео)

9 травня, 14:13

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Журналістка у Владивостоці по-хамськи повелася з ветераном, коли брала у нього коментар – як це було

У російському місті Владивосток місцева журналістка не дала договорити ветерану війни заради коментаря з чиновником.

Реклама

Це сталося в ефірі телеканалу "ОТВ-Прим".

На записі видно, що під час параду 9 травня журналістка Ольга Сомкіна спілкувалася з ветераном війни. Вона запитала, чому важливо передавати дітям пам'ять про війну. Коли літній чоловік почав відповідати, кореспондент перебила ветерана і, не дослухавши його, пішла брати коментар у губернатора Приморського краю.

В тренді
На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомо

Незабаром після інциденту приморський телевізійний канал вибачився перед глядачами і ветераном за хамську поведінку своєї працівниці.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, у Росії пройшов військовий парад до Дня перемоги – Путін спостерігав з трибуни.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Помер 100-річний лідер КПРС, який заборонив всьому
Помер 100-річний лідер КПРС, який заборонив всьому "совку" питиРосія
Шпигун, вийди геть! Які країни і за що видворили російських дипломатів (оновлено)
Шпигун, вийди геть! Які країни і за що видворили російських дипломатів (оновлено)Росія
Вирізав про Голодомор і НКВС. Український влогер Івангай назвав Дудя
Вирізав про Голодомор і НКВС. Український влогер Івангай назвав Дудя "сц*клом **баним"Україна
Крах економіки і продовольчий дефіцит – чим загрожує Росії відключення від SWIFT
Крах економіки і продовольчий дефіцит – чим загрожує Росії відключення від SWIFTРосія
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна
Усі говорять. Хто
Усі говорять. Хто "сс*кло й*бане"? – підсумок сварки Дудя і українського влогера ІвангаяУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти