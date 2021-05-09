У Росії журналістка наплювала на ветерана заради чиновника (відео)

Журналістка у Владивостоці по-хамськи повелася з ветераном, коли брала у нього коментар – як це було

У російському місті Владивосток місцева журналістка не дала договорити ветерану війни заради коментаря з чиновником.

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Це сталося в ефірі телеканалу "ОТВ-Прим".

На записі видно, що під час параду 9 травня журналістка Ольга Сомкіна спілкувалася з ветераном війни. Вона запитала, чому важливо передавати дітям пам'ять про війну. Коли літній чоловік почав відповідати, кореспондент перебила ветерана і, не дослухавши його, пішла брати коментар у губернатора Приморського краю.

Незабаром після інциденту приморський телевізійний канал вибачився перед глядачами і ветераном за хамську поведінку своєї працівниці.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, у Росії пройшов військовий парад до Дня перемоги – Путін спостерігав з трибуни.